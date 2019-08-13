2019-08-13T12:18:13+03:00
Общество

Госжилинспекция Мурманской области лишила две управляющие компании лицензий

Еще две могут отойти от дел в ближайшее время
Мария ПАШЕНКОВА
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Две УК Мурманска признаны банкротами, еще двумя недовольны из-за качества работ. Фото: правительство Мурманской областиДве УК Мурманска признаны банкротами, еще двумя недовольны из-за качества работ. Фото: правительство Мурманской области
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Чехарда с управляющими компаниями в Мурманске - дело привычное. Сейчас, конечно, страсти несколько поутихли, такого передела сфер влияния, какой был еще пару лет назад, нет. Но все же иногда северяне не успевают запоминать названия своих УК.

12 августа Государственная жилищная инспекция Мурманской области сообщила, что отозвала лицензии у двух компаний столицы Заполярья: ООО «ЖЭК» («Жилищно-эксплуатационная компания») и ООО «МГК» («Мурманская Городская Компания»). Их признали банкротами. Также от дел хотят отстранить еще две «управляшки».

- 9 августа состоялась лицензионная комиссия Мурманской области при инспекции, на которой принято решение об обращении в Арбитражный суд Мурманской области с заявлениями об аннулировании лицензий ООО «Севжилстрой» и ООО «Севжилтрест». Ими допущены нарушения лицензионных требований, которые отнесены к грубым нарушениям лицензионных требований, - уточнили в Госжилинспекции.

Все четыре УК будут работать еще какой-то срок: банкроты, пока их не сменят другие компании, выбранные жильцами, а проштрафившиеся компании - пока идет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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