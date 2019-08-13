2019-08-13T13:09:03+03:00
Общество

В Апатитах сделали арт-объект из булыжника, в Североморске - из старых батарей

Горожане неоднозначно относятся к такому творчеству
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Булыжник в центре парка не понравился многим северянам. Фото: vk.com/this_is_apatityБулыжник в центре парка не понравился многим северянам. Фото: vk.com/this_is_apatity
Изменить размер текста:

Этим летом в Мурманской области активно заработала программа по благоустройству и другие интересные проекты. Подстанции раскрашивают в яркие цвета, в Полярных Зорях изучают световой дизайн.

А в некоторых городах области совсем уж креативят. Например, в Североморске на Приморской площади появилась клумба с фонарем, сделанная... из старых чугунных батарей.

- Когда от батарей нет никакого толку, из них можно сделать арт-объект, - шутят замерзшие этим летом без тепла северяне в группе "Уютное Заполярье".

В Североморске на арт-объект пошли старые батареи. Фото: vk.com/uyutnoye_zapolyarye

В Североморске на арт-объект пошли старые батареи. Фото: vk.com/uyutnoye_zapolyarye

А в Апатитах жителям и гостям предлагают любоваться... булыжником, что теперь стоит в центре главного парка. Но не простым, а камнем, благодаря которому вырос город. Установили его тоже не в случайный день, а 11 августа, в профессиональный праздник строителей.

- Минерал апатит — камень плодородия, вдохнул жизнь в Хибинскую тундру и дал название городу Апатиты, ставшему нашей судьбой, - говорится на табличке.

Правда, символизм оценили не все апатитчане. Многие в камне не увидели ничего красивого и важного. Поэтому в соцсетях посыпалась критика. Например, неужели булыжник нельзя было красиво обыграть, или вообще установить вместо него другой памятник?

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманской области станет больше соотечественников-переселенцев, имеющих право на выплаты
Госжилинспекция Мурманской области лишила две управляющие компании лицензий
Пьяная апатитчанка пыталась избить брата в патрульной машине
На закладку ветропарка в Мурманской области приедет посол Италии
Для Кандалакшской ЦРБ закупили 27 единиц современной медтехники
Жительница Полярных Зорь просит вывезти из Абхазии умирающего щенка
В Мурмашах младший инспектор за 17 тысяч рублей пронес в колонию №18 сим-карту
До 100 приступов в сутки: 11-летнему мальчику из Североморска нужна помощь, чтобы встать на ноги
Мурманская область попрощалась с белыми ночами до весны
Мужчина уехал из Санкт-Петербурга в Мурманскую область продавать участок и пропал
Телеканал "Еда" снял передачу про Териберку
25-летний мурманчанин увидел, как грабитель напал на пенсионерку, и спас ее
Жители Мурманска систематически выкидывают не тот мусор
В Кандалакше следователи разбираются в полицейском погроме в букмекерской конторе
Сломавшая спину девочка из Североморска пыталась сбежать из дома
В Снежногорске установили памятник нерпе
Мурманчан напугал разгуливающий без штанов мужчина
Театр одного актера: В Кандалакше должник попытался «развести» судебных приставов
На Ладожском вокзале поймали жителя Мурманской области, который решил вместо собеседования украсть ноутбук
В Мурманской области тысячи человек пришли почтить память погибшего 19 лет назад экипажа подлодки "Курск"
По улицам Кандалакши ночью разгуливала медведица с медвежонком