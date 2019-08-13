В Апатитах сделали арт-объект из булыжника, в Североморске - из старых батарей

СЕГОДНЯ 13:09 2019-08-13T13:09:03+03:00

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Этим летом в Мурманской области активно заработала программа по благоустройству и другие интересные проекты. Подстанции раскрашивают в яркие цвета, в Полярных Зорях изучают световой дизайн.

А в некоторых городах области совсем уж креативят. Например, в Североморске на Приморской площади появилась клумба с фонарем, сделанная... из старых чугунных батарей.

- Когда от батарей нет никакого толку, из них можно сделать арт-объект, - шутят замерзшие этим летом без тепла северяне в группе "Уютное Заполярье".

В Североморске на арт-объект пошли старые батареи. Фото: vk.com/uyutnoye_zapolyarye

А в Апатитах жителям и гостям предлагают любоваться... булыжником, что теперь стоит в центре главного парка. Но не простым, а камнем, благодаря которому вырос город. Установили его тоже не в случайный день, а 11 августа, в профессиональный праздник строителей.

- Минерал апатит — камень плодородия, вдохнул жизнь в Хибинскую тундру и дал название городу Апатиты, ставшему нашей судьбой, - говорится на табличке.

Правда, символизм оценили не все апатитчане. Многие в камне не увидели ничего красивого и важного. Поэтому в соцсетях посыпалась критика. Например, неужели булыжник нельзя было красиво обыграть, или вообще установить вместо него другой памятник?

ИСТОЧНИК KP.RU