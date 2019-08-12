В Кандалакше следователи разбираются в полицейском погроме в букмекерской конторе
Визит силовиков каждый раз неожиданность, но для букмекерской конторы на улице Комсомольской в Кандалакше он стал просто шокирующим. Кто прав, кто виноват теперь разбираются следователи.
- Несколько сотрудников полиции без формы и нагрудных значков вломились в помещение, избили одного сотрудника, нанеся ему телесные повреждения, а у девушки кассира забрали личные деньги и разбили телефон. Один из полицейских разбил стулом стекло специального помещения, где находилась касса. После этого они начали изымать имущество, - описывает события информационное агентство «СеверПост». – Только прибывшему адвокату сотрудники УМВД предъявили документы и заявили, что проводят проверку. Обыск продолжался семь часов. Оперативники унесли с собой 10 системных блоков, кассовый аппарат, роутеры и денежные средства. При этом документация по деятельности самой букмекерской конторы их не заинтересовала. У одного из пострадавших врачи диагностировали сотрясение мозга
Пострадавшие написали жалобу в генпрокуратуру России и региональный следственный комитет.
- По данному факту проводится процессуальная проверка, в ходе которой будет дана юридическая оценка, как действиям сотрудников полиции, так и букмекеров, - отметила старший помощник руководителя СКР по Мурманской области.
По поручению начальника УМВД Заполярья в ведомстве начали уже служебную проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU