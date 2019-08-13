Пьяная апатитчанка пыталась избить брата в патрульной машине

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-13T11:16:22+03:00

Когда сотрудники полиции попытались надеть на нее наручники, она заявила, что сделать это можно только в сексе

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Не зря говорят, что пятница-развратница. Жительница Апатитов еще вечером 9 августа начала весело гулять в квартире на улице Зиновьева. Там же проводил время ее брат. Родственники так разошлись, что возмущенные соседи вызвали полицию.

Но самое интересное началось, когда патруль прибыл на место. Женщине явно не понравилось, что ей надо ехать в участок. Поэтому она начала сопротивляться. А когда все-таки оказалась в служебной машине, попыталась избить собственного брата. Он был трезвее сестры и пытался ее утихомирить.

Когда стало понятно,что без синяков и драки семейство не доедет, полицейские решили надеть на дебоширку наручники. Это тоже не привело ее в восторг. "Только в сексе!" - заявила апатитчанка стражам порядка. "Она неадекватная", - резюмировал брат.

В итоге наручники все-таки сомкнулись на женщине. А брата отсадили от родственницы подальше.

- На женщину составили два протокола: за мелкое хулиганство и курение в общественном месте, - рассказала "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

ИСТОЧНИК KP.RU