2019-08-12T15:32:09+03:00
Общество

В Снежногорске установили памятник нерпе

Серебристую красавицу сделали на одноименном судоремонтном заводе
Елена МОЛОДЦОВА
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Красавица-нерпа теперь будет радовать жителей Снежногорска. Фото: Александровск OnlineКрасавица-нерпа теперь будет радовать жителей Снежногорска. Фото: Александровск Online
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На один арт-объект, посвященной фауне Баренцева моря на Кольском полуострове стало больше. В Снежногорске на площадке отдыха нижней террасе в районе улицы Октябрьской.

- В рамках формирования «Комфортной городской среды» было рейтинговое голосование, на котором жители выбирали дизайн-проекты, которые были подготовлены также на основе их пожеланий. В итоге остановились на этой серебристой нерпушка, - рассказывает советник главы ЗАТО Александровск Екатерина Жигалова.

Оно и не удивительно. Ведь градообразующее предприятие Снежногорска – судоремонтный завод «Нерпа». Собственно говоря, арт-объект изготовили непосредственно на самом СРЗ. Теперь красавица-нерпа радует своим видом прохожих, гуляющих на площадке по соседству деток и спортсменов, тренирующихся в зоне воркаута.

Напомним, это не единственный памятник обитателям Колського полуострова. Так, например, в Мурманске у Дворца культуры имени Кирова уже не один год живет треска, а в Кандалакше на одной из улиц обитает симпатяга-тюлень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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