В Снежногорске установили памятник нерпе
На один арт-объект, посвященной фауне Баренцева моря на Кольском полуострове стало больше. В Снежногорске на площадке отдыха нижней террасе в районе улицы Октябрьской.
- В рамках формирования «Комфортной городской среды» было рейтинговое голосование, на котором жители выбирали дизайн-проекты, которые были подготовлены также на основе их пожеланий. В итоге остановились на этой серебристой нерпушка, - рассказывает советник главы ЗАТО Александровск Екатерина Жигалова.
Оно и не удивительно. Ведь градообразующее предприятие Снежногорска – судоремонтный завод «Нерпа». Собственно говоря, арт-объект изготовили непосредственно на самом СРЗ. Теперь красавица-нерпа радует своим видом прохожих, гуляющих на площадке по соседству деток и спортсменов, тренирующихся в зоне воркаута.
Напомним, это не единственный памятник обитателям Колського полуострова. Так, например, в Мурманске у Дворца культуры имени Кирова уже не один год живет треска, а в Кандалакше на одной из улиц обитает симпатяга-тюлень.
ИСТОЧНИК KP.RU