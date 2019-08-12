25-летний мурманчанин увидел, как грабитель напал на пенсионерку, и спас ее

СЕГОДНЯ 17:57 2019-08-12T17:20:38+03:00

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Ленинский округ Мурманска не редко попадает в криминальные сводки. Вот и около недели назад здесь на остановке "Улица Гаджиева" на 67-летнюю северянку напал 39-летний мужчина. Случилось все средь бела дня - еще утром. Подшофе он решил получить легкие деньги от беспомощной жертвы.

Увидев пенсионерку, схватил ее, начал толкать, а потом и вовсе выхватил отвертку, пытаясь запугать женщину и заставить ее отдать все деньги. Все это видел 25-летний Георгий Зантарая. Молодой человек позвонил в полицию.

- Георгий попытался войти в контакт с предполагаемым грабителем. Заговорил с ним, чтобы отвлечь внимание от жертвы. Нападавший повторял, что ему нужны деньги, и он намерен их получить, а уголовная ответственность его не пугает, поскольку несколько раз он уже был судим, - рассказают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Такой ход конем удался: пока преступник говорил с молодым человеком, на место прибыли полицейские и сотрудники Росгвардии. Они задержали грабителя. Все это время напуганная пенсионерка стояла рядом. Оказалось, что ранее он уже был судим за кражу и угрозу убийством. И теперь может снова сесть на семь лет: против него возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на преступление и приготовление к преступлению) и части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

А Георгия за смелость наградил начальник УМВД по Мурманской области Виталий Зайков - молодому человеку вручили почетную грамоту и ценный подарок."Это Поступок с большой группы", - отметили на награждении.

ИСТОЧНИК KP.RU