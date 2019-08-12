Мурманчан напугал разгуливающий без штанов мужчина

СЕГОДНЯ 15:21 2019-08-12T14:54:32+03:00

Правда, в полицию так никто и не обратился

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По улицам заполярной столицы ходила… нет, не большая крокодила, а мужчина со спущенными штанами. А уж что из этого более шокирующее, решайте сами.

- Вот такие загадочные люди живут на улице Ломоносова, и что самое интересное – никому нет дела, - пишет участница группы «Мурманск» Яна Козюрина.

В комментариях к тревожному посту тут же появились подробности вопиющего инцидента. Одна из подписчиц группы написала, что полуголый мужчина успел напугать ее восьмилетнюю дочь.

Тем не менее, в полицию обращений по поводу странного субъекта на улице Ломоносова не поступало. 10 августа северяне жаловались только на мурманчанина, решившего справить нужду на улице Олега Кошевого.

Напомним, в последний раз эксгибициониста ловили в апреле в Апатитах - за сутки на него пожаловались сразу двое местных жителей. После задержания выяснилось, что мужчина уже был замечен за столь непристойным поведением.

ИСТОЧНИК KP.RU