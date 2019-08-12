Театр одного актера: В Кандалакше должник попытался «развести» судебных приставов

СЕГОДНЯ 14:54 2019-08-12T14:26:18+03:00

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Кандалакшанин, будучи подшофе, решил разыграть судебных приставов, которые пришли к должнику, по решению суда обязанного уплатить алименты и отработать 60 часов обязательные работ. Мужчина пожелал избавиться от нежданных гостей и попытался убедить их в том, что между ним и их коллегой уже есть договоренность о встрече «на завтра». А дальше в ход пошли актерские навыки должника.

- Для достоверности своей на ходу придуманной истории он сымитировал звонок несуществующему судебному приставу-исполнителю, заверив всех присутствующих, что завтра он обязательно появится, - рассказывают в федеральной службе судебных приставов по Мурманской области.

Поскольку в такой работе специалисты частенько сталкиваются с подобным поведение должников. Один звонок в службу судебных приставов вывел горе-лжеца на чистую воду. Мужчине грозит административный штраф в двукратном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU