На Ладожском вокзале поймали жителя Мурманской области, который решил вместо собеседования украсть ноутбук

СЕГОДНЯ 14:20 2019-08-12T14:20:42+03:00

Мужчина воспользовался тем, что девушка заснула, и украл ее ноутбук. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

37-летний мужчина воспользовался тем, что девушка заснула и оставила вещи без присмотра

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У 37-летнего жителя Мурманской области были большие планы. Он приехал в Санкт-Петербург ради собеседования на должность сварщика. Новую работу ему сулили в Ленобласти - работягу хотели взять, несмотря на уголовное прошлое (раньше его ловили на грабеже и краже). Да только не по дороге исправления пошел северянин.

На вокзале он заметил спящую девушку. Наперевес на ней была сумка с ноутбуком. Других людей поблизости не было. Мужчина решил воспользоваться этим и тихонько забрал сумку. Когда девушка проснулась, ее ждал неприятный сюрприз - пришлось бежать в полицию с заявлением.

Правда, на то, чтобы найти вора, много времени не ушло. Мужчину задержали по горячим следам. Ущерб от его действий оценили в 21 тысячу рублей.

- В настоящее время следствием Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Северянину грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU