2019-08-12T13:32:00+03:00
Общество

В Мурманской области тысячи человек пришли почтить память погибшего 19 лет назад экипажа подлодки "Курск"

Траурные мероприятия состоялись сразу в нескольких городах Заполярья
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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12 августа - скорбная дата для всей России.12 августа - скорбная дата для всей России.
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Основной митинг традиционно состоялся в поселке Видяево – гарнизоне базирования «Курска». Чтобы почтить память погибших 19 лет назад моряков в закрытый городок приехали представители властей региона, Северного флота, епархии и, конечно же, родственники и знакомые подводников.

- Беспримерное мужество подводников останется в нашей истории навсегда, - написал в своем Instagram врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, который сегодня побывал в Видяево.

Митинги также состоялись в Мурманске, где к мемориалу подводникам, погибшим в мирное время, возложили венки и цветы также представители власти, Северного флота, церкви и просто неравнодушные местные жители.

Более того, митинги прошли в Гаджиево у монумента «Героям-североморцам - покорителям Северного полюса», в Полярном - на площади Памяти у мемориального комплекса АПЛ К-19 и в Снежногорске - у школы, которую закончил один из членов экипажа «Курска», лейтенант Денис Кириченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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