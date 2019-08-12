2019-08-12T12:49:07+03:00
Общество

По улицам Кандалакши ночью разгуливала медведица с медвежонком

А на проселочной дороге недалеко от города автомобилисты видели еще одно косолапое семейство [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Косолапое семейство напугало кандалакшан. Фото: sunhome.ruКосолапое семейство напугало кандалакшан. Фото: sunhome.ru
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Кажется, на карте Кольского полуострова за минувшие выходные стало больше на один город, полюбившейся хозяином леса. Напомним, до недавнего времени медведи не давали спокойно спать жителям Североморска, Оленегорска, Апатитов и Кировска. Теперь к этим четырем городам присоединилась и Кандалакша.

- Осторожно медведи! В 3:07 12 августа поступила информация о том, что вблизи дома №18 по улице Горького была замечена медведица с медвежонком. Животные направлялись в сторону магазина «Яблочко» и дороги с круговым движением, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кандалакши.

К слову, видели косолапое семейство и накануне вечером. Сначала их заметили на дороге Кандалакша – Умба, а затем у подвесного моста через реку Нива по улице Набережная. Видимо погуляв в том районе, мишки решили устроить променад до супермаркета.

Еще одна косолапая мамаша с целым выводком малышей попала на камеру видеорегистратора на проселочной дороге недалеко от города. Правда, при появлении автомобиля хозяева леса бросились наутек, но водитель с пассажирами успели заметить внушительные габариты медведицы и поспешили закрыть окна.

Медведи под Кандалакшей.Видео: Ольга Марченко

ИСТОЧНИК KP.RU

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