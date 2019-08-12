По улицам Кандалакши ночью разгуливала медведица с медвежонком
Кажется, на карте Кольского полуострова за минувшие выходные стало больше на один город, полюбившейся хозяином леса. Напомним, до недавнего времени медведи не давали спокойно спать жителям Североморска, Оленегорска, Апатитов и Кировска. Теперь к этим четырем городам присоединилась и Кандалакша.
- Осторожно медведи! В 3:07 12 августа поступила информация о том, что вблизи дома №18 по улице Горького была замечена медведица с медвежонком. Животные направлялись в сторону магазина «Яблочко» и дороги с круговым движением, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кандалакши.
К слову, видели косолапое семейство и накануне вечером. Сначала их заметили на дороге Кандалакша – Умба, а затем у подвесного моста через реку Нива по улице Набережная. Видимо погуляв в том районе, мишки решили устроить променад до супермаркета.
Еще одна косолапая мамаша с целым выводком малышей попала на камеру видеорегистратора на проселочной дороге недалеко от города. Правда, при появлении автомобиля хозяева леса бросились наутек, но водитель с пассажирами успели заметить внушительные габариты медведицы и поспешили закрыть окна.
Медведи под Кандалакшей.Видео: Ольга Марченко
ИСТОЧНИК KP.RU