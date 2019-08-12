Мурманчан зовут получить пособие для первоклассников

СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-12T12:19:16+03:00

Более 4 тысяч рублей на подготовку ребенка к школе уже получила 101 семья

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С 1 июня Центр социальной поддержки населения города Мурманска начал принимать документы от родителей будущих первоклассников. На подготовку детей к школе северяне в 2019 году могут получить от властей 4423,74 рубля.

Однако региональное единовременное пособие предоставляется только тем семьям, чей доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума. Многодетным же семьям помощь назначается независимо от их дохода.

- С 1 июня материальную помощь уже получил 101 первоклассник. Решение о назначении выплат выносится в течение 10 дней с момента подачи документов. Получение единовременного пособия осуществляется в пределах месяца, - сообщили в центре социальной поддержки населения города Мурманска.

Чтобы получить помощь нужно собрать пакет документов из копий и оригиналов паспорта родителя, свидетельств о рождении детей и документов, подтверждающих родство, если у ребенка и родителей разные фамилии, а также справки из школы о зачислении в первый класс. документы принимаются до 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU