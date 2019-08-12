В Мурманске красная иномарка снесла столб

СЕГОДНЯ 11:21 2019-08-12T11:43:59+03:00

К счастью, кроме световой опоры и самой машины никто не пострадал

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Утро 12 августа не задалось не только для водителя красной Subaru, но и для десятков автомобилистов, чей маршрут пролегал по улице Книповича. Неудачный заезд пилота болида парализовал движение по одной полосе.

- В 9:40 у дома №59 по улице Книповича произошла авария. 26-летний водитель Subaru столкнулся со световой опорой. Никто не пострадал. На месте работают сотрудники ДПС, движение по одной полосе затруднено, - сообщила инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

К слову, пресловутая световая опора объятий с красной иномаркой не выдержала и упала, к счастью, не придавив свою обидчицу. Автомобилю тоже досталось: изрядно пострадали капот, крало, бампер и радиатор. В Госавтоинспекциии проводят проверку.

Напомним, в субботу, 10 августа, водителю Renault Logan стало плохо за рулем, и он влетел в остановку.

ИСТОЧНИК KP.RU