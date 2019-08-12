Мурманчане просят организовать рыбные рынки на причалах

СЕГОДНЯ 10:22 2019-08-12T10:13:02+03:00

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Почти 5000 предложений поступило от жителей Кольского полуострова по социально-экономическому развитию Мурманской области. Как показывает статистика, самыми активными оказались жители столицы Заполярья, Кандалакшского района и Апатитов. По традиции, северяне просили правительство сделать их города, не видящие солнца большую часть года, более яркими, отремонтировать школы и дороги, убрать очереди в поликлиниках и навести порядок в ЖКХ. Но были и куда более оригинальные инициативы.

- Так, например, встречались такие нестандартные предложения, как решить проблему транспортной доступности через строительство сети канатных дорог, объявлять остановки в автобусах и троллейбусах детским голосом, а также обязать учреждения образования, здравоохранения и культуры в обязательном порядке обустраивать себя зимние сады, - перечисляет вице-губернатор Мурманской области Зоя Санджиева.

Но и это еще не все. Также мурманчане попросили предусмотреть в роддомах послеродовую семейную палату, сделать, наконец, пешеходной улицу Самойловой, высадить в городе вечнозеленые деревья, отремонтировать океанариум и организовать прямо на причалах рынки свежей рыбной продукции. Все эти и другие предложения сведут в одну концепцию, за которую и предложат проголосовать северянам. Кстати, для каждого муниципалитета она будет своя - проблемы-то у всех разные.

ИСТОЧНИК KP.RU