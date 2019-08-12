Мурманчан умилили утята, которые не боятся людей и просят угощение

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-12T09:58:12+03:00

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В парках Ленинградской области утки почти не боятся людей. Они настолько привыкли к угощениям, что подпускают гуляющих совсем близко к себе. А вот в Заполярье птицы остаются дикими. И даже на озерах в черте города, куда сердобольные северяне часто приходят с едой, стараются лишь подплывать к берегу, но все же держаться на расстоянии.

Правда, мурманчанка Елена Ястребова нашла исключение из правил. Она сняла на видео утят, которые почти не боятся людей и подходят близко. Правда, не из праздного интереса, а потому что проголодались и хотят угощения.

Мама-утка была тут же, но старалась держаться поодаль и наблюдать за поведением своих детей.

Елена дальновидно не стала говорить, где встретила таких маленьких утят. Ведь в комментариях под видео нашлись северяне, которые стали шутить, что малышей можно пустить на рагу.

Также жителям Мурманской области напоминают, что уток нельзя кормить хлебом - это вредно для их здоровья. Лучше принести овес или кашу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/725420" frameborder="0"></iframe> Утята в Мурманске просят угощение.Видео: vk.com/murmanskgroup

ИСТОЧНИК KP.RU