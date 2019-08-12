Мурманчан умилили утята, которые не боятся людей и просят угощение
В парках Ленинградской области утки почти не боятся людей. Они настолько привыкли к угощениям, что подпускают гуляющих совсем близко к себе. А вот в Заполярье птицы остаются дикими. И даже на озерах в черте города, куда сердобольные северяне часто приходят с едой, стараются лишь подплывать к берегу, но все же держаться на расстоянии.
Правда, мурманчанка Елена Ястребова нашла исключение из правил. Она сняла на видео утят, которые почти не боятся людей и подходят близко. Правда, не из праздного интереса, а потому что проголодались и хотят угощения.
Мама-утка была тут же, но старалась держаться поодаль и наблюдать за поведением своих детей.
Елена дальновидно не стала говорить, где встретила таких маленьких утят. Ведь в комментариях под видео нашлись северяне, которые стали шутить, что малышей можно пустить на рагу.
Также жителям Мурманской области напоминают, что уток нельзя кормить хлебом - это вредно для их здоровья. Лучше принести овес или кашу.
Утята в Мурманске просят угощение.Видео: vk.com/murmanskgroup
ИСТОЧНИК KP.RU