2019-08-12T09:20:55+03:00
Спорт

Пейнтболисты из Мурмашей взяли серебро на первенстве России, играя вчетвером

Такого до северян не делала никто
Елена МОЛОДЦОВА
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Северяне остановились в секунде от первого места чемпионата России. Фото: youtube.comСеверяне остановились в секунде от первого места чемпионата России. Фото: youtube.com
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Бороться и искать, найти и не сдаваться! Именно этой строчкой бессмертного «Уллиса» Альфреда Теннисона руководствовалась пейнтбольная команда «Сайберс» из Мурмашей, когда приехала на чемпионат России.

- В этом году поездка далась нам особенно трудно. Буквально за сутки до начала соревнований заболел наш пятый приглашенный игрок Владислав Белянин – у него поднялась температура под 40 градусов, - рассказывает главный тренер «Сайберс» Михаил Песоцкий. – Мы до последнего пытались договориться с другими командами, но все отказались помочь легионером – очень жесткая конкуренция на первенстве, все хотят выиграть.

В итоге северянам пришлось играть вчетвером, но, несмотря на это, они смогли сделать практически невозможное – стать серебряными призерами чемпионата России. Такого до них не добивался никто! К слову, до золота «Сайберс» не хватило всего одной секунды, чтобы успеть нажать на заветную кнопку. В итоге чемпионом России стали московская команда «Снэпшот». Но она настолько были впечатлена поступком северян, что поздравили их с серебром, которое стало уже третьим в копилке мурмашинской сборной.

- На удивление сильной оказалась юная команда «Русичи» из Иваново. С ними в отборочных играх мы сыграли в ничью. Из-за маленького роста 11-летних игроков в них буквально было трудно попасть, - признается Михаил Песоцкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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