Житель Ёнского нашел у озера пакет с порохом и сел на 8 месяцев
53-летний житель поселка Ёнский однажды нашел у озера пакет с порошком. Казалось бы, надо, как минимум, не трогать его, а как максимум, вызвать спецслужбы. Да только северянин поступил иначе: забрал пакет домой.
По виду порошок напоминал порох. И мужчина просто оставил его в стеклянных банках и отнес гараж. Правда, знакомые северянина решили, что это не дело и позвонили в полицию. Сотрудники МВД провели обыск и изъяли вещество. Проверка показала, что это бездымный пироксилиновый пластинчатый порох, изготовленный на заводе. Разрешения на его хранение у мужчины, конечно, не было.
- В отношении ранее несудимого мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Ковдорский районный суд признал северянина виновным в совершении данного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев со штрафом в размере 6000 рублей. Приговор вступил в законную силу, - уточнили в УМВД России по Мурманской области.
Избежать наказания было просто - надо было сдать порох в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU