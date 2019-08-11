Житель Ёнского нашел у озера пакет с порохом и сел на 8 месяцев

СЕГОДНЯ 17:33 2019-08-11T16:29:51+03:00

Житель Ёнского отправился под суд, а всего-то надо было сдать порох в полицию. Фото: 56nv.ru

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53-летний житель поселка Ёнский однажды нашел у озера пакет с порошком. Казалось бы, надо, как минимум, не трогать его, а как максимум, вызвать спецслужбы. Да только северянин поступил иначе: забрал пакет домой.

По виду порошок напоминал порох. И мужчина просто оставил его в стеклянных банках и отнес гараж. Правда, знакомые северянина решили, что это не дело и позвонили в полицию. Сотрудники МВД провели обыск и изъяли вещество. Проверка показала, что это бездымный пироксилиновый пластинчатый порох, изготовленный на заводе. Разрешения на его хранение у мужчины, конечно, не было.

- В отношении ранее несудимого мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Ковдорский районный суд признал северянина виновным в совершении данного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев со штрафом в размере 6000 рублей. Приговор вступил в законную силу, - уточнили в УМВД России по Мурманской области.

Избежать наказания было просто - надо было сдать порох в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU