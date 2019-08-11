2019-08-11T08:16:02+03:00
Общество

На берегу Белого моря в Мурманской области построят рыбоперерабатывающий комплекс

Он поможет рыбакам Терского берега сохранить работу
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Рыбаки еще раз рассказали, что их тревожит и что мешает работать. Фото: правительство Мурманской областиРыбаки еще раз рассказали, что их тревожит и что мешает работать. Фото: правительство Мурманской области
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С 2021 года российских рыбаков ждут большие изменения. По недавно принятому закону, перечень рыбопромысловых участков будет определять правительство, и на этих территориях могут быть введены ограничения на рыбалку.

Новшество коснется и Мурманскую область. Так, встревожены жители Терского берега, где большая часть населения зависит от улова. На этих выходных, когда проходит празднование 600-летия Варзуги, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис встретился с местными рыбаками, чтобы обсудить вопросы и выслушать предложения.

Северяне сказали главе региона, что готовы накормить земляков дарами моря. Например, поставлять в магазины охлажденную селедку. Но рыбакам нужно больше кислорода. Например, небольшая квота на семгу. Ведь сейчас, если в сеть случайно попадет лосось, то может начать уголовное преследование.

Но больше всего северян тревожат изменения по новому закону. В правительстве видят, как можно избежать проблем.Не самый легкий, зато эффективный - построить на Терском берегу перерабатывающий комплекс.

- Рыбакам Беломорья нужна особая поддержка. Это поморы, потомки людей, освоивших нашу землю, это исторический вид промысла. Они помогут нам пополнить объем и ассортимент в рамках проекта «Наша рыба» рыбой Белого моря. Опыт у нас уже есть, горбуша, которая ловилась здесь, была в магазинах и на рыбной ярмарке. Мы хотим, чтобы рыбаки Беломорья могли активно эту рыбу ловить, сдавать и зарабатывать, а мы имели бы свежую рыбу на наших прилавках, - отметил врио губернатора Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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