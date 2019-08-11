2019-08-11T07:58:19+03:00
Общество

На "Табуретку" в Мончегорске приедет Наталья Варлей

Литературный конкурс вновь объединит влюбленных в русское слово
Мария ПАШЕНКОВА
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Наталья Варлей станет почетным гостем мончегорской "Табуретки". Фото: 24smi.orgНаталья Варлей станет почетным гостем мончегорской "Табуретки". Фото: 24smi.org
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24 августа Мончегорск вновь ждет в гости северян, для которых русский язык и литература в школе не были пыткой, и кто любит свободную минуту отдать чтению или сочинению стихов. В этот день в центральном парке имени С.Бровцева пройдет традиционный конкурс "Табуретка".

Свое название он получил благодаря арт-объекту, который был установлен в городе металлургов в 2015 году как один из победителей конкурса "ЛитСлед". Большая табуретка становится сценой для тех, кто готов прочитать свои стихотворения. Состязание в слоге состоится уже в четвертый раз.

В этом году особенным гостем станет заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей. Северянами она особенно любима, ведь в детстве она жила в Мурманске, а ее отец был председателем Мурманского горисполкома.

Впрочем, это не все сюрпризы, что ждут гостей "Табуретки". На ней презентуют "Альманах саамской литературы", состоятся мастер-классы с известными писателями, состоится "Литературная Мозгобойня", интерактивная площадка лаборатории научно-технического творчества "ФабЛаб. Мончегорск". И многое другое!

ИСТОЧНИК KP.RU

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