В Мурманской области пропали сразу три грибника
Такие истории радуют тем, что проходит не так много времени, а любителей тихой охоты находят.
В субботу, 10 августа, спасателям поступили сразу два сообщения, что в лесах заблудились северяне. 46-летняя женщина и 51-летний мужчина отправились за грибами в район Причального и не смогли найти дорогу домой. Спасатели вышли на поиски пары в 19.15. А уже менее чем через час стало известно, что северяне найдены. Помощь врачей им не понадобилась.
В 20.10 спасателям поступил новый тревожный сигнал.
- На 56-57 км автодороги Кола - Серебрянские ГЭС заблудился 49-летний грибник. Связь с ним поддерживается. Оператором "112" дано указание, чтобы он оставался на месте до приезда спасателей. В 20:25 для оказания помощи заблудившемуся выдвинулись спасатели аварийно-спасательной службы Мурманской области в составе 3 человека, - уточнили в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.
На то, чтобы вывести мужчину из леса, ушло не так много времени. Ему тоже не понадобилась помощь врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU