В Мурманской области пропали сразу три грибника

СЕГОДНЯ 09:20 2019-08-11T07:25:21+03:00

Грибники вовремя обратились к спасателям: если бы они начали искать дорогу сами, то могли плутать по лесу долго. Фото: архив "КП"

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Такие истории радуют тем, что проходит не так много времени, а любителей тихой охоты находят.

В субботу, 10 августа, спасателям поступили сразу два сообщения, что в лесах заблудились северяне. 46-летняя женщина и 51-летний мужчина отправились за грибами в район Причального и не смогли найти дорогу домой. Спасатели вышли на поиски пары в 19.15. А уже менее чем через час стало известно, что северяне найдены. Помощь врачей им не понадобилась.

В 20.10 спасателям поступил новый тревожный сигнал.

- На 56-57 км автодороги Кола - Серебрянские ГЭС заблудился 49-летний грибник. Связь с ним поддерживается. Оператором "112" дано указание, чтобы он оставался на месте до приезда спасателей. В 20:25 для оказания помощи заблудившемуся выдвинулись спасатели аварийно-спасательной службы Мурманской области в составе 3 человека, - уточнили в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.

На то, чтобы вывести мужчину из леса, ушло не так много времени. Ему тоже не понадобилась помощь врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU