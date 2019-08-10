2019-08-10T17:12:12+03:00
Общество

В Кандалакше срубили старейшую в городе яблоню

Жители не понимают, кому могло помешать дерево
Елена МОЛОДЦОВА
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Яблоня кому-то помешала в Кандалакше. Фото: completelandscaping.comЯблоня кому-то помешала в Кандалакше. Фото: completelandscaping.com
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Тяжело живется на Крайнем Севере с его суровым климатом не только людям, деревья в наших широтах тоже растут медленно и ни высотой, ни обхватом стволом не могут сравниться с зелеными великанами средней полосы. Поэтому так ценят их северяне. Каждое спиленное дерево отзывается болью в их сердцах, а когда от рук людей погибают особые экземпляры праведный гнев сдержать особенно трудно.

- На улице Данилова у дома №7 в Кандалакше спилили яблоню. Это была старейшая и красивейшая яблоня в городе. Про нее в своей книге писал еще Борис Кестер (с 1966 по 1972 годы директор Кандалакшского государственного заповедника – Ред.). Я могу понять, когда пилят тополя. Но яблоню то зачем? – поделилась грустной новостью в группе «Кандалакша Онлайн» местная жительница Татьяна Бодрова.

Земляки ее поддержали – старейшее плодовое дерево в городе жалко всем. Но безопасность кандалакшан оказалась превыше всего.

- Возле дома №7 по улице Данилова мы спилили не только яблоню, но и черемуху, березу и рябину, которые после июльского шторма накренились и угрожали безопасности прохожих. Деревья росли меньше чем в пяти метрах от дома, корни разрушали отмостку здания, а ветви при порыве ветра грозили повыбивать стекла. Что касается яблони, то она изнутри уже была вся трухлявая и могла упасть в любой момент, - прояснила ситуацию журналистам "КП" директор управляющей компании "Кандалакша" Ирина Петрова.

Напомним, ураганный ветер 30 июля повалили на землю несколько деревьев, которые, падая, рвали электрические провода и разбивали неосмотрительно припаркованные машины. После шторма жители Данилова, 7 сами собрали подписи и написали заявление в УК с просьбой спилить аварийные деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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