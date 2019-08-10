2019-08-10T16:00:47+03:00
Происшествия

В Мурманске Renault Logan на скорости влетел в остановку

60-летнему мужчине стало плохо прямо за рулем
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
В своем полете Renault Logan врезался в автобус, протаранил забор и въехал в остановку. Фото: Мурманск ДТП ЧПВ своем полете Renault Logan врезался в автобус, протаранил забор и въехал в остановку. Фото: Мурманск ДТП ЧП
Изменить размер текста:

Не прошло и двух недель, как на Верхне-Ростинском шоссе в столице Заполярья в забор въехал Range Rover – 53-летнему водителю стало плохо с сердцем за рулем, и он умер. И вот новый случай на этот раз на проспекте Героев-североморцев.

- В 14:12 Renault Logan, ехавший со стороны центра Мурманска на север, въехал в рейсовый автобус, следующий по маршруту №5, а затем и в остановочный комплекс «Улица Гагарина». По предварительной информации, 60-летнему водителю стало плохо за рулем. Мужчина – в больнице. Пассажиры и люди на остановке не пострадали, - рассказывает инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Свидетелем полета темной иномарки стали десятки мурманчан. По словам очевидцев, Logan, хаотично меняя полосы и скорость движения, вылетел на остановку у Семеновского озера. Легковушка чудом не сбила женщину, пробила забор, продолжая свой полет к водоему. К счастью, до озера Renault не доехал несколько метров, упершись в остановочный комплекс.

Напомним, с начала июня это уже третий подобный случай. За два месяца до аварии с Range Rover, в Коле 68-летний водитель Kia Rio влетел в цветочный павильон – мужчина погиб от инфаркта на руках у очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Умбе заработают четыре котельные, работающие на торфе
В Кандалакше срубили старейшую в городе яблоню
У капитана «Помора» в Мурманске пограничники нашли 106 литров алкоголя
Мурманчане простились с утонувшей в Севастополе Элиной Гисмеевой
Мурманская область и Кировск борются за звание лучшего туристического направления России
«Прощайте, белые ночи!»: Мурманск осветят более 12 тысяч светильников
Пенсионера, припозднившегося с рыбалки на три дня, искали на Кунозере
В Апатитах 8 сентября в случае ЧП проголосовать можно будет в маршрутке и автобусе
181 мобильник и одни электронные часы украл экономист в Мурманске
Мурманчане впервые смогут попробовать себя в роли водителя троллейбуса
Розовый и салатовый: историческим домам Мурманска сохранят родные цвета
В Североморске 10-летняя девочка выпала из окна
По Мурманской области поедет поезд молодежной культуры
Северодвинский взрыв во время испытаний реактивной установки не отправил радиацию в Мурманскую область
В Полярных Зорях сожитель до смерти избил девушку, приревновавшую его к бывшим
Жители Мурманска предлагают запустить электрички от Росты до Колы и аэропорта
В больницу Мончегорска увезли подростка, который выпал из окна
Дачи под Лувеньгой посетил медведь
Пока туристы из Санкт-Петербурга рыбачили в Заозерске, их родные навели панику сразу в двух регионах
Апатитчанка через сайт-двойник оплатила отдых в Абхазии
Мурманский сухогруз «Иван Лопатин» продали в Литве за 5 миллионов евро
Прокуратура: Детский лагерь в Мурмашах оказался пожароопасным
Студенты нашли в Мурманской области останки шести красноармейцев
«Морской медведь»: Косолапый переплыл пролив Малый Олений на глазах у рыбаков