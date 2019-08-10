В Мурманске Renault Logan на скорости влетел в остановку

СЕГОДНЯ 18:54 2019-08-10T16:00:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Не прошло и двух недель, как на Верхне-Ростинском шоссе в столице Заполярья в забор въехал Range Rover – 53-летнему водителю стало плохо с сердцем за рулем, и он умер. И вот новый случай на этот раз на проспекте Героев-североморцев.

- В 14:12 Renault Logan, ехавший со стороны центра Мурманска на север, въехал в рейсовый автобус, следующий по маршруту №5, а затем и в остановочный комплекс «Улица Гагарина». По предварительной информации, 60-летнему водителю стало плохо за рулем. Мужчина – в больнице. Пассажиры и люди на остановке не пострадали, - рассказывает инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Свидетелем полета темной иномарки стали десятки мурманчан. По словам очевидцев, Logan, хаотично меняя полосы и скорость движения, вылетел на остановку у Семеновского озера. Легковушка чудом не сбила женщину, пробила забор, продолжая свой полет к водоему. К счастью, до озера Renault не доехал несколько метров, упершись в остановочный комплекс.

Напомним, с начала июня это уже третий подобный случай. За два месяца до аварии с Range Rover, в Коле 68-летний водитель Kia Rio влетел в цветочный павильон – мужчина погиб от инфаркта на руках у очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU