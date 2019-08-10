2019-08-10T14:57:38+03:00
Общество

У капитана «Помора» в Мурманске пограничники нашли 106 литров алкоголя

Моряк забыл внести 116 бутылок спиртного в декларацию
Варвара РУСЛАНОВА
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Всего пограничники насчитали 1196 бутылок виски, водки, вина, вермута и текилы. Фото: Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому районуВсего пограничники насчитали 1196 бутылок виски, водки, вина, вермута и текилы. Фото: Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району
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Шило в мешке не утаишь, а уж десяток коробок и подавно трудно спрятать. Тем более, если речь идет о сравнительно небольшом судне. Вот и у капитана теплохода «Помор», приписанного к порту «Мурманск», это сделать не получилось. Пограничный контроль заинтересовался коробками в его каюте.

- Всего было обнаружено 116 бутылок алкогольной продукции общим объемом 106 литров, стоимость которых превышает 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

С какой целью капитан привез в Мурманск такое количество водки, виски, вина, вермута и текилы, не сообщается. Но факт остается фактом алкоголь был незадекларирован. В таможне уже возбудили административное дело по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров международной перевозки». Капитану как должностному лицу может грозить штраф до 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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