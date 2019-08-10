2019-08-10T13:43:41+03:00
Общество

Мурманчане простились с утонувшей в Севастополе Элиной Гисмеевой

Проводить вице-чемпионку мира в последний путь пришли сотни горожан
Елена МОЛОДЦОВА
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Мурманчане охапками несли цветы, провожая Элину Гисмееву в последний путь. Фото: ТВ21Мурманчане охапками несли цветы, провожая Элину Гисмееву в последний путь. Фото: ТВ21
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Смерть не в силах людей разлучить навек

И захлопнуть за ними дверцу.

Разве может уйти дорогой человек,

Если он остается в сердце?!

Эти строчки, написанные в 1991 году Эдуардом Асадовым, заполярная спортсменка, тренер и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева опубликовала у себя на странице в ноябре 2015 года. Сегодня они звучат словно утешение для ее родных и близких, для тех, кто знал и уважал знаменитую северянку. Сегодня, 10 августа, Мурманск простился с 27-летней Элиной Гисмеевой.

Напомним, девушка утонула 4 августа в Севастополе вовремя шторма. Сборы по самоподготовке в Крыму подошли к концу, 6 и 7 августа спортсменку ждали в Москве для углубленного обследования, но стихия решила все по своему.

На прощание с талантливым тренером и вице-чемпинкой мира, которое по иронии судьбы прошло в День физкультурника во дворец «Лапландия», где Элина еще весной занималась с маленькими спортсменами, пришли сотни мурманчан. Люди шли, казалось, нескончаемым потоком и несли охапки цветов в знак любви и уважения. На Дне Физкультурника память Элины Гисмеевой почили минутой молчания.

Стихи оказались пророческими: спортсменка ушла, но осталась в сердцах не только своих близких, но и сотен мурманчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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