2019-08-10T12:57:23+03:00
Общество

Мурманская область и Кировск борются за звание лучшего туристического направления России

Пока Заполярья и его горнолыжный курорт лидируют в своих номинациях
Елена МОЛОДЦОВА
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Кировск выбился в лидеры голосования National Geographic Traveler Awards 2019. Фото: ngtawards2019.nat-geo.ruКировск выбился в лидеры голосования National Geographic Traveler Awards 2019. Фото: ngtawards2019.nat-geo.ru
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Известный журнал National Geographic Traveler выбирает лучшие туристические направления не только мира, но и России. Онлайн-голосование стартовала на сайте издания еще 29 июня в 24 основных номинациях. Есть среди кандидатов на звание лучших и Мурманская область со своим неповторимым горнолыжным курортом Кировском. Более того, наша малая Родина в лидерах опроса.

Регион в целом представлен в номинации «Российский приключенческий отдых». Согласитесь, что в этом плане Заполярью трудно найти равных – одна только Териберка и полуострова Средний и Рыбачий чего стоят. В соцсетях полно восторженных отзывов от тех, кто смог добраться-таки до края земли. Тем не менее, за это звание борются также Краснодарский и Красноярский края, а также Хакасия и Ненецкий автономный округ. Мурманская область вышла в лидеры, набрав 35% голосов, оставив далеко позади конкурентов – у Краснодара всего 26%. У остальных рейтинг пока еще меньше.

Кировск борется в номинации «Российский горнолыжный отдых» с кемеровским Шергешем, карачаево-черкесским Архызом и кабардино-балкарским Приэльбрусьем. Надо сказать, что здесь интрига гораздо больше. Лидеру голосования Кировску (28%) в спину дышит Приэльбрусье (27%). Шергеш и Архыз тоже отстали от них не намного: 23% и 22% соответственно.

К слову, северяне и гости Заполярья, которым полюбился наш край, могут отдать мурманским номинантам свои голоса. Сделать это можно до 12 октября на сайте National Geographic Traveler.

ИСТОЧНИК KP.RU

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