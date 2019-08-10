2019-08-10T10:10:20+03:00
Происшествия

Пенсионера, припозднившегося с рыбалки на три дня, искали на Кунозере

А он сам пришел домой
Елена МОЛОДЦОВА
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Рыбака искали на двух квадроциклах. Фото: gazeta.a42.ruРыбака искали на двух квадроциклах. Фото: gazeta.a42.ru
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Добрая тенденция наметилась в Мурманской области: обеспокоенные родственники поднимают по тревоге спасателей, а пропавшие рыбаки сами находятся, как говорится, живыми и невредимыми. Напомним, именно так произошло в случае с четырьмя петербургскими туристами в Заозерске – выйти на связь они не могли из-за полного ее отсутствия, но паника была уже наведена на два города. Не успели спецслужбы выдохнуть, как снова были подняты по тревоге.

- В 19:10 9 августа в 19:10 из отдела полиции поступила информация о том, что еще 27 июля 68-летний мужчина уехал на рыбалку в район озера Кунозера, что на 5 километре железнодорожной ветки Мурмаши – Никель, населенный пункт Путевая Усадьба. Пенсионер должен был вернуться домой через 7 - 10 дней. Однако так и не появился, и на связь не вышел, - рассказывает начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Уже через пять минут после звонка из отдела полиции к Кунозеру из Мурманска выехали четверо спасателей на двух квадроциклах, но уже через два часа получили отбой – пенсионер сам пришел домой живой и здоровый. Где он пропадал три лишних дня и почему заставил беспокоиться родных, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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