181 мобильник и одни электронные часы украл экономист в Мурманске

СЕГОДНЯ 16:46 2019-08-09T16:46:36+03:00

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Полтора года предприимчивый мурманчанин добавлял к своей зарплате довольно солидную сумму, по сути обкрадывая своего работодателя. За жизнь на широкую ногу местному Остапу Бендеру дали три года условно.

- С 25 сентября 2017 года по 29 января 2019 года 31-летний житель областного центра работал экономистом на складе сети магазинов «Сотэлит». Мужчина быстро понял, как можно обогатиться, и стал вносить изменения в сопроводительные документы на товары, поступающие на склад. Например, он уменьшал количество пришедших мобильных телефонов, при этом систематически увеличивая стоимость на оставшиеся. Таким образом экономист похитил 181 мобильный телефон и одни электронные часы, - рассказывают в прокуратуре Мурманской области.

Владельцы сети оценили нанесенный им ущерб в 1 225 475 рублей 50 копеек. Если учесть, что свои махинации молодой человек совершал в течение 16 месяцев, то ежемесячно он имел прибавку к зарплате больше чем в 76 тысяч рублей. В правоохранительных органах его действия квалифицировали по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Надо отдать должное, что мужчина во всем сознался и активно помогал следствию расследовать преступление. Кроме того, он частично возместил нанесенный своей бурной деятельностью ущерб. В итоге суд решил не лишать мурманского «идейного борца за денежные знаки» свободы и дал ему три года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU