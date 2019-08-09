Мурманчане впервые смогут попробовать себя в роли водителя троллейбуса

СЕГОДНЯ 15:53 2019-08-09T15:53:33+03:00

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Желаете получить профессию водителя троллейбуса? Узнать больше об этом виде транспорта? «Электротранспорт» вместе с Мурманским строительным колледжем имени Момота 13 августа в 14:00 проводит День открытых дверей на территории троллейбусного депо №2, что на улица Свердлова, 49.

Северянам покажут современные троллейбусы и кабину водителя, можно будет увидеть на практике приемку транспорта перед выпуском на маршрут. Если интересует история и технологические процессы, можно посетить экскурсию в музеи предприятия и в ремонтных зонах. Специалисты ответят на любые вопросы по своей профессии.

По предварительному плану, может состояться и тест-драйв для тех, у кого имеется соответствующая категория прав (С и D), а также, если погода будет благоволить.

– Безопасность превыше всего, – отметил заместитель генерального директора АО «Электротранспорт» Владимир Буряк. – Но есть нюанс: желающие прийти к нам очень много, поэтому над тест-драйвом мы еще подумаем.

На самом предприятии уже работает более 260 водителей троллейбусов, 52% из них – женщины. Тем, кому интересна данная профессия, выдадут направление на бесплатные курсы. Больше о самой программе можно узнать на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU