2019-08-09T15:04:38+03:00
Общество

Розовый и салатовый: историческим домам Мурманска сохранят родные цвета

Капитальный ремонт объектов культурного наследия должны закончить до 1 октября
Андрей БОГАЧУК
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Дома в Мурманске останутся с историческими цветами. Фото: фонд капитального ремонтаДома в Мурманске останутся с историческими цветами. Фото: фонд капитального ремонта
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Сезон капремонта фасадов в Заполярье близится к завершению. На начало августа готовность по восстановлению объектов – больше 70 %. Несмотря на погодные условия, работа будет сдана в назначенные сроки.

–На сегодняшний день в Мурманске реставрируется 247 домов, - рассказала «КП» Елена Сивонен, ведущий специалист по взаимодействию со СМИ Фонда капитального ремонта Мурманской области.

Самым важным является для нас возрождения памятников истории и культуры. Исторические здания – не только наследие, это генетическая память города. В столице Заполярья насчитывается 27 подобных достопримечательностей, 23 из которых были сданы еще в прошлом году, а работы по четырем культурным зданиям - на улицах Володарского, 2/12 и проспект Ленина, 65, 94, 80 - закончат уже в этом году. Примерные сроки сдачи - до 1 октября 2019 года.

Что именно делают? Реконструируются крыши и фасады домов. Цветовая гамма была утверждена еще на момент проектирования фасадов архитекторами, поэтому здания сохранят свой исторический облик. Трудностей в работе нет, так что глаза мурманчан вскоре порадуются обновленными эпохальными видами.

- После ремонта жильцам домов станет комфортно. Фонд тщательно следит за ходом проведения капитальных работ. Наши специалисты еженедельно инспектируют ремонтируемые объекты не только в Мурманске, но и в области. Нам важно, чтобы дома сдавались в сроки и без ущерба качества подрядными организациями, – сообщила Елена Сивонен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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