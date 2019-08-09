2019-08-09T14:08:25+03:00
Происшествия

В Североморске 10-летняя девочка выпала из окна

За случившимся наблюдали прохожие, а ребенок получил перелом позвоничника [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Девочка в какой-то момент залезла обратно на карниз, но все-таки упала. Фото: скриншот видеоДевочка в какой-то момент залезла обратно на карниз, но все-таки упала. Фото: скриншот видео
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За одну пятницу в Мурманской области произошли сразу две похожие беды. Напомним, утром 9 августа из окна на четвертом этаже выпал 16-летний житель Мончегорска. Парень попал в реанимацию, но угрозы для жизни нет - у него сломана нога и ключица.

А через несколько часов из окна на третьем этаже упала 10-летняя девочка. ЧП случилось в Североморске.

- Ребенок выжил. В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователя СКР и сотрудников полиции. Проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

До падения очевидцы успели снять на видео, как девочка висит на карнизе и пытается забраться обратно, и это у нее даже получается. Сейчас ребенок госпитализирован в больницу с диагнозом "перелом позвоночника". Семья юной жительницы флотской столицы оценивается как благополучная.

В Североморске девочка выпала из окна третьего этажа.Автор: vk.com/severomorsk.life! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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