По Мурманской области поедет поезд молодежной культуры

СЕГОДНЯ 13:11 2019-08-09T13:11:32+03:00

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Хотелось бы проявить себя и просто провести весело время? Тогда пора действовать. Региональный комитет по культуре и искусству приглашает творческую молодежь Мурманской области на фестиваль-путешествие «Поезд молодежной культуры». Мероприятие будет проходить с 30 августа по 1 сентября.

- Цель фестиваля – направить ребят в сферу деятельности в области культуры и искусства, о которой они всегда мечтали. А также сохранить, приумножить и популяризировать нравственные и культурные достижения молодежи Мурманской области, - рассказали в правительстве региона.

На разножанровых площадках можно будет показать свои таланты, обменяться опытом с коллегами, принять участие в локальных соревнованиях и создать коллаборацию в своем творческом направлении.

Фестиваль ударит по всем фронтам. Для тех, кто хочет взять в руки микрофон и показать, на что он способен, будет открыта музыкальная площадка. Для тех, кто мечтает о проекте «Танцы», – танцевальная. На народной площадке участники смогут проявить себя в фольклоре и промысле. Если вы не знаете, куда девать свою энергию, то зона «Лайф-пространство» со спортивными мероприятиями точно для вас. Те, у кого завалялись наброски на скетчах или пылятся баллончики Montano и Arton, кто любит дизайн, архитектуру, скульптуру – АRT-площадка. А также для всех гостей и участников фестиваля – профориентационная площадка и «Добровольчество».

На празднике будут мастер-классы, выставки, спортивные игры, концертные программы и многое другое.

Подробную информацию о фестивале, сроках подачи и формах заявки можно найти на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU