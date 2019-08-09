Северодвинский взрыв во время испытаний реактивной установки не отправил радиацию в Мурманскую область

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-09T12:15:01+03:00

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Утром в четверг, 9 августа, в воинской части в Архангельской области случился взрыв во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки.

По последним данным, два военнослужащих погибли, еще шесть получили ожоги.

Жителей Мурманской области происшествие у соседей встревожило. Ведь датчики автоматизированной системы контроля радиационной и метеорологической обстановки зафиксировали в Северодвинске кратковременное повышение радиационного фона. Правда, уже вечером четверга фон пришел в норму. Но ведь до Кольского полуострова не та далеко, не дошла ли до нас радиация?

Как написали наши коллеги из "Би-порта" сообщили со ссылкой на сети мониторинга радиационной обстановки на территории Мурманской области, в наследных пунктах Умба, Кашкаранцы и Пялица был зафиксирован рост радиации на 3-5 мкР/ч.

Однако онлайн-карта на сайте гидрометцентра Мурманской области "горит" зеленым. По обновленным данным, в Пялице доза радиации составляет 9,2 мкР/ч, в Умбе - 14,9 мкР/ч, в Кашкаранцах - 13,8 мкР/ч.

- У нас изменений не было зарегистрировано, - уточнили "КП" в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU