В Полярных Зорях сожитель до смерти избил девушку, приревновавшую его к бывшим

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-09T11:16:51+03:00

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В жизни молодой пары из Полярных Зорей было все: и любовь, и скандалы, и ревность, которая в итоге и загубила им жизнь. Трагедия произошла в ночь с 6 на 7 августа.

- По словам мужчины, когда они возвращались из гостей, девушка приревновала его к бывшим пассиям. Всю дорогу домой он держал себя в руках, а когда они зашли в тамбур возле квартиры, с трудом сдерживаемая ярость вырвалась наружу. Подозреваемый стал бить девушку ногами, - рассказывает подробности той страшной ночи старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. – Потом пара зашла в квартиру и легла спать, а наутро проснувшись, мужчина понял, что его возлюбленная мертва. Северянин сам вызвал полицию и признался в содеянном.

В соцсетях эта жуткая история уже обросла подробностями. По словам Александры Фроловой, Валентина Тихомирова рано потеряла родителей. Единственную внучку воспитывали бабушка с дедушкой. А теперь им предстоит проводить ее в последний путь. Пользователь соцсетей уверены, что трагедии можно было избежать. Молодой человек и раньше поднимал на девушку руку. Например, мог ударить ее по лицу за случайно вырвавшееся нецензурное словцо. Если бы Валя не терпела побои и порвала с возлюбленным, может осталась жива.

- По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан, - отмечают в ведомстве.

Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU