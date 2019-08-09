В больницу Мончегорска увезли подростка, который выпал из окна

СЕГОДНЯ 10:16 2019-08-09T11:25:19+03:00

Подросток - в больнице, а обстоятельства его падения из окна выясняют следователи. Фото: azcentral.com

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Случайность или специально? Ответ на этот вопрос будут искать социальные службы и полиция, разгадывая загадку, которую задал им подросток из Мончегорска.

16-летнего парня нашли под окнами дома №15 по улице Бредова в городе металлургов. Как сообщили в полиции, он выпал из окна четвертого этажа. ЧП произошло около семи утра 9 августа.

- С переломом ключицы и ноги несовершеннолетнего госпитализировали, сейчас он находится в реанимации, - уточнили в правоохранительных органах. - Проводится процессуальная проверка.

Что ж посадка оказалась довольно мягкой. Правда, теперь следователям предстоит выяснить сознательно ли парень хотел себе навредить или все-таки его падение - стечение обстоятельств. К слову, это не первый подобный случай в Мурманской области. Напомним, выпавшая из окна третьего этажа дома в Апатитах 15-летняя девочка сломала позвоночник, но осталась жива. А в Мурманске 14-летняя северянка, пытаясь спуститься по связанным простыням, сорвалась с высоты четвертого этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU