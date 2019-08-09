Апатитчанка через сайт-двойник оплатила отдых в Абхазии

СЕГОДНЯ 08:51 2019-08-09T08:51:01+03:00

Апатитчанка мечтала об Абхазии, но попалась в руки к мошенникам. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

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Копить деньги на отдых долго, а вот отдать их мошенникам - легче легкого. Так, 57-летняя апатитчанка, которая хотела поменять хмурое заполярное лето на тепло Абхазии, нарвалась на сайт-двойник.

Такие сайты - точные копии настоящих страниц разных санаториев, отелей и домов отдыха. Только контакты ведут на мошенников. Северянка решила отдохнуть в абхазском пансионате и заранее забронировать номер. После того, как бронь была сделана, женщина на почту пришла квитанция на оплату - 26 208 рублей. Апатитчанка без раздумий перевела деньги.

- После перечисления злоумышленникам денежных средств заявительница некоторое время ожидала подтверждения платежа, однако сообщений об оплате брони она не получила. Тогда северянка решила еще подождать. Накануне отъезда к месту отдыха она попыталась вновь связаться с автором объявления, но ресурс через который была совершена оплата исчез, а абонентские номера не отвечали. Поняв, что стала жертвой мошенников, она обратилась за помощью в полицию, - сообщили в УМВД России по Мурманской области.

По обращению северянки возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

ИСТОЧНИК KP.RU