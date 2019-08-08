Студенты нашли в Мурманской области останки шести красноармейцев

СЕГОДНЯ 15:53 2019-08-08T15:05:16+03:00

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- В Мурманской области более 110 тысяч озер. И, естественно, не все они имеют названия. Наш лагерь стоит на берегу такого безымянного озера, - рассказывает Анастасия Ладина из Марий Эл.

Девушка была одним из участников студенческого поисковый отряд Марийского государственного университета "Воскресение". Он отправился в Заполярье по следам Великой Отечественной войны.

Студенты нашли останки шести красноармейцев.

- На протяжении нескольких дней работы велись на берегу живописного озера Выл-явр. Метрах в 20 от самого озера был обнаружен боец. Корнями его растянуло на три с половиной метра в длину и два с половиной в ширину. Поднимая его, предположили, что он сидел, оперевшись на камень. Наверное, был ранен. И так умер... На берегу этого прекрасного озера... - продолжает Анастасия.

Все останки будут преданы земле. Узнать, кому они принадлежали, будет непросто. Ведь ни жетонов, ни документов не было обнаружено. Только одна спичечница с инициалами владельца.

ИСТОЧНИК KP.RU