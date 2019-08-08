«Морской медведь»: Косолапый переплыл пролив Малый Олений на глазах у рыбаков
С кем только не приходилось встречаться северянам, решившим порыбачить в холодных водах Баренцева моря. В сети то и дело появляются видео, на которых резвятся стайки дельфинов или гиганты-киты приплывают пообщаться с двуногими. Но вот настоящего морского медведя рыбаки встретили в акватории Северного Ледовитого океана впервые.
- Видео сняли два дня назад возле острова Малый Олений, что в 15 километров от Териберки. Медведь уверенно переплывал пролив, не обращая на нас никакого внимания. Зачем он решил отправиться в плавание – загадка, - рассказал о любопытном инциденте Евгений Хохлин.
Напомним, что в этом сезоне рыбаки уже встречались с водоплавающим медведем, который решил поудить рыбку под Лувеньгой прямо у них на глазах. Правда, перед этим косолапый устроил небольшой заплыв, который и привлек внимание северян.
Медведь переплыл пролив Малый Олений.Автор: Евгений Хохлин! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU