2019-08-08T14:58:25+03:00
Дом. Семья

«Морской медведь»: Косолапый переплыл пролив Малый Олений на глазах у рыбаков

Видео решительного заплыва сняли еще два дня назад
Елена МОЛОДЦОВА
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Мишка решил переплыть холодный пролив. Фото: zapbureya.ruМишка решил переплыть холодный пролив. Фото: zapbureya.ru
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С кем только не приходилось встречаться северянам, решившим порыбачить в холодных водах Баренцева моря. В сети то и дело появляются видео, на которых резвятся стайки дельфинов или гиганты-киты приплывают пообщаться с двуногими. Но вот настоящего морского медведя рыбаки встретили в акватории Северного Ледовитого океана впервые.

- Видео сняли два дня назад возле острова Малый Олений, что в 15 километров от Териберки. Медведь уверенно переплывал пролив, не обращая на нас никакого внимания. Зачем он решил отправиться в плавание – загадка, - рассказал о любопытном инциденте Евгений Хохлин.

Напомним, что в этом сезоне рыбаки уже встречались с водоплавающим медведем, который решил поудить рыбку под Лувеньгой прямо у них на глазах. Правда, перед этим косолапый устроил небольшой заплыв, который и привлек внимание северян.

Медведь переплыл пролив Малый Олений.Автор: Евгений Хохлин! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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