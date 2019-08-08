В Кировске задержали подростка с 2 граммами амфетаминами

СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-08T13:49:01+03:00

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Учиться или покосить траву на летних каникулах, чтобы заработать на карманные расходы. Оба эти варианта 16-летний кировчанин отмел, когда захотел красивой жизни. Торговля наркотиками казалась ему куда привлекательнее.

- Подросток покупал большое количество запрещенных веществ, потом расфасовывал на более маленькие дозы, часть оставлял себе, а часть перепродавал, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. – Так с 29 по 31 мая в подъезде одного из домов по улице 50 лет Октября в Кировске молодой человек приобрел 2,145 граммов амфетамина, что является крупным размером. И, как всегда, разделил его на три части, упаковав в фольгу.

А вот перепродать свертки кировчанину помешали сотрудники полиции, которые задержали его вечером 31 мая. Свою вину он признал полностью. Но все равно в ближайшее время предстанет перед судом по уголовному делу, возбужденному по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт психотропного вещества в крупном размере». Подростку грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU