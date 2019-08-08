2019-08-08T13:33:21+03:00
Общество

Расписание поездов «Москва – Мурманск» изменится в ноябре

Некоторые составы будут отменены
Андрей БОГАЧУК
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В ноябре пассажирам стоит быть внимательнее - график поездов поменяется.В ноябре пассажирам стоит быть внимательнее - график поездов поменяется.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В ноябре изменится расписание дальнего следования поездов на ОЖД. Об этом сообщила пресс-служба магистрали. График обновят с 6 по 14 ноября из-за реконструкции железнодорожной дороги на станции «Крюково» Октябрьской ветки. В том числе изменится расписание поездов «МоскваМурманск».

Например, поезд № 16 от 10 ноября будет отменен. Вместо него назначили состав № 216, который отправится из Москвы 9 ноября в 16:20, прибытие в Мурманск - 11 ноября в 05:27. Также изменит свой маршрут и график движения поезд № 15 «Мурманск–Москва». Отправление из Мурманска - 8 ноября, а прибытие в пункт назначения уже 10 ноября в 06:14, на 36 минут раньше расписания. А вот поезд № 91 «Мурманск–Москва» прибудет с опозданием на 46 минут. Отправление из Мурманска 8 ноября, прибытие в Москву 10 ноября в 11:22.

В свою очередь отменили и беспересадочные вагоны в составах дальнего следования: Псков – Мурманск – Псков в составе поездов № 10/9 Псков – Москва – Псков и № 66/65 Минск – Мурманск – Минск. Отправление из Пскова 9 ноября, прибытие и отправление из Мурманска 11 ноября, прибытие в Псков 13 ноября. А также, Белгород – Мурманск – Белгород в составе поездов № 120/119 Белгород – Санкт-Петербург – Белгород и № 16/15 Москва – Мурманск – Москва. Отправление из Белгорода 6 и 9 ноября, прибытие и отправление из Мурманска 8 и 11 ноября, прибытие в Белгород 10 и 13 ноября.

Как сообщает Октябрьская железная дорога – это лишь частичные изменения, поэтому просьба к пассажирам: «Внимательно планировать поездки в эти даты!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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