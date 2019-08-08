2019-08-08T13:13:24+03:00
Общество

Проявившаяся после дождя разметка запретила мурманчанам поворачивать к третьей поликлинике

Водители разглядели на дороге двойную сплошную
Елена МОЛОДЦОВА
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Поврачивать к третьей поликлинике можно, не боясь лишиться прав. Фото: yandex.uzПоврачивать к третьей поликлинике можно, не боясь лишиться прав. Фото: yandex.uz
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Пересечение сразу трех улиц Карла Маркса, Старостина и Маклакова итак не прост для проезда из-за насыщенного движения, поэтому решение развернуться на нем выглядит крайне опрометчивым. Каковым же было удивление мурманчан, когда выяснилось, что поворот к третьей поликлинике (терапевтическое отделение №3 Мурманской городской поликлиники №1 – Ред.) запрещен.

- Обратите внимание водителей, что теперь согласно дорожной разметки перед перекрестком за кинотеатром «Мурманск» поворот налево к поликлинике запрещен. Там двойная сплошная, дамы и господа! Разуйте глаза! – написал анонимный пользователь в группе «Мурманск ДТП И ЧП».

Получается, что теперь пациентам, едущим из центра города, придется разворачиваться где-то и возвращаться. На данном участке – ситуация не из легких. К счастью, оказалось, что волноваться не о чем.

- Погода, видите, какая стоит?! Вот дожди и проявили старую разметку. Схема движения на улице Карла Маркса не менялась – поворот разрешен. Как только асфальт подсохнет, мы обновим разметку, чтобы она не вводила в заблуждение северян, - сообщили «КП» в Центре организации дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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