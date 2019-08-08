«Осторожно! Медведи!»: В Апатитах появились предостерегающие таблички

СЕГОДНЯ 13:12 2019-08-08T12:44:51+03:00

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Апатиты – один из городов Мурманской области, к которому в этом году неравнодушны хозяева леса. Напомним, косолапые регулярно штурмуют местные дачи в поисках пропитания, а один особо смелый даже наведался в курятник. Как оказалась, не только к дачам выходят мишки. Медведи уже несколько раз наведывались к дому №23 по улице Сосновая, где расположено стационарное отделение для престарелых и инвалидов Апатитского комплексного центра социального обслуживания населения.

- Мы хоть и находимся в черте города, но вокруг лес. Косолапые выходят к нашему забору по ночам. Один случай был в июне, и три или четыре - в июле, - рассказывает заведующая отделением Светлана Иванова. – О лесных гостях утром рассказывают санитарки: то медведица с малышом приходили, то мишка мусорные баки перевернул, так грохот стоял на всю округу. К счастью, рядом с нами рабочие начали прокладывать трубопровод – их шум отпугивает диких зверей.

В отделение организовали целый стенд с памятками, как вести себя и куда звонить при встрече с медведем, а с персоналом провели инструктаж. Предупредили и посетителей отделения, повесив при входе табличку «Возможно появление медведей! Будьте бдительны и осторожны!».

По словам местных жителей, похожую табличку они заметили на кладбище, где тоже не раз замечали названных косолапых гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU