2019-08-08T11:54:45+03:00
Общество

В Коле началась реконструкция здания городского музея истории

Закончить работы по преображению планируется уже к ноябрю
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Здание музея истории в Коле приведут в порядок уже к середине ноября. Фото: Кольский район: что есть и что будет?Здание музея истории в Коле приведут в порядок уже к середине ноября. Фото: Кольский район: что есть и что будет?
Изменить размер текста:

Конечно, пока будущее здание музея истории одного из древних городов Мурманской области Колы больше напоминает развалины размерами с небольшой гараж. Напомним, о своем храме истории горожане мечтали многие десятилетия. Музей, наконец-то, создали, а теперь для него реконструируют здание общей площадью чуть более 100 квадратных метров. Работы в доме №41 по Советскому проспекту начались еще в июле.

- На преображение здания будет потрачено 13,5 миллионов рублей. Сейчас подрядчик, выигравший конкурс, укрепляет фундамент и наносит на него гидроизоляцию. Кроме того, рабочие уже сняли давно пришедшую в негодность кровлю и снесли перегородки, - рассказывает глава администрации Колы Андрей Виноградчий. – Впереди замена окон и полов, внутренняя и наружная отделка, а также подвод коммуникаций и благоустройство прилегающей территории. Реконструкция ведется под авторским и строительным надзором.

Что же объем работ не маленький, а выполнить его надо к середине ноября – именно этот срок указан в контракте. После того, как здание приведут в порядок, в администрации закупят мебель и необходимое оборудование для музея, который в большой степени будет выполнять функцию выставочного зала. Но об открытии чиновники пока не говорят, даже с осторожностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура: Детский лагерь в Мурмашах оказался пожароопасным
Студенты нашли в Мурманской области останки шести красноармейцев
«Морской медведь»: Косолапый переплыл пролив Малый Олений на глазах у рыбаков
В Кировске задержали подростка с 2 граммами амфетаминами
Проявившаяся после дождя разметка запретила мурманчанам поворачивать к третьей поликлинике
Расписание поездов «Москва – Мурманск» изменится в ноябре
«Осторожно! Медведи!»: В Апатитах появились предостерегающие таблички
Мужчина поехал из Междуречья в Мурманск на такси и пропал
На дороге Кировск-Коашва столкнулись трактор и автобус
В Мурманске у гаражей нашли ампулы с отравляющим газом
Мурманчане просят установить шумозащиту от локомотивного депо
12% жителей Мурманской области - малоимущие
В Мурманске в одном из домов на улице Тарана уже вторые сутки нет холодной воды
Найденную у Ура-Губы авиабомбу взорвали
Больше всего в Мурманской области готовы платить главным энергетикам и шеф-поварам японской кухни
К следующему лету в Мурманске появится сеть велопроката
4 из 12: В Мурманске на одну красочную подстанцию стало больше
Новым главным врачом Кандалакшской больницы стал травматолог из Мурманска
Жителей Мурманска попытались удивить и напугать "туалетными потрошителями" из Кольского залива
В Мурманске сделают новый памятник «Треске»
В Апатитах вандалы громят магазины и ларьки
Проект "Наша рыба" запустят в Кандалакше, Оленегорске и Полярных Зорях