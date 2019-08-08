В Коле началась реконструкция здания городского музея истории

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-08T11:54:45+03:00

Здание музея истории в Коле приведут в порядок уже к середине ноября. Фото: Кольский район: что есть и что будет?

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Конечно, пока будущее здание музея истории одного из древних городов Мурманской области Колы больше напоминает развалины размерами с небольшой гараж. Напомним, о своем храме истории горожане мечтали многие десятилетия. Музей, наконец-то, создали, а теперь для него реконструируют здание общей площадью чуть более 100 квадратных метров. Работы в доме №41 по Советскому проспекту начались еще в июле.

- На преображение здания будет потрачено 13,5 миллионов рублей. Сейчас подрядчик, выигравший конкурс, укрепляет фундамент и наносит на него гидроизоляцию. Кроме того, рабочие уже сняли давно пришедшую в негодность кровлю и снесли перегородки, - рассказывает глава администрации Колы Андрей Виноградчий. – Впереди замена окон и полов, внутренняя и наружная отделка, а также подвод коммуникаций и благоустройство прилегающей территории. Реконструкция ведется под авторским и строительным надзором.

Что же объем работ не маленький, а выполнить его надо к середине ноября – именно этот срок указан в контракте. После того, как здание приведут в порядок, в администрации закупят мебель и необходимое оборудование для музея, который в большой степени будет выполнять функцию выставочного зала. Но об открытии чиновники пока не говорят, даже с осторожностью.

ИСТОЧНИК KP.RU