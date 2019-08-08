На дороге Кировск-Коашва столкнулись трактор и автобус
Как такое могло случиться? Ответ на этот вопрос почти нашли сотрудники областного ГИБДД, но проверка еще будет.
6 августа в 7.50 на пятом километре дороги Кировск-Коашва столкнулись... трактор и автобус.
- Мужчина 1962 года рождения, управляя автобусом «Лиаз» (не рейсовый, без пассажиров), двигался по второстепенной дороге и при выезде на главную, не предоставил преимущества в движении трактору, под управлением мужчины 1991 года рождения. В результате ДТП никто не пострадал, - рассказали подробности ДТП представитель ГИБДД в Мурманской области Инна Башмакова.
Напомним, на минувших выходных в областном центре у маршрутки на ходу отвалилось колесо. А в мае на дороге Кировск - Расвумчоррский рудник столкнулись автобус и легковушка. После этой аварии водителя пассажирского транспорта госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU