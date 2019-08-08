2019-08-08T10:39:14+03:00
Общество

Мурманчане просят установить шумозащиту от локомотивного депо

Шум и выбросы не дают сделать комфортной городскую среду
Елена ЧУМАКОВА
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Вид за окном завораживающий, но дышать нечем. Фото: Артем ХохлевВид за окном завораживающий, но дышать нечем. Фото: Артем Хохлев
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А из нашего окна площадь Пять Углов видна, а из вашего окошка – только шумное локомотивное депо! Именно так можно перефразировать стихи Сергея Михалкова, если посмотреть на Мурманск глазами жителей домов на улице Привокзальной. Как выяснилось, горожане страдают круглыми сутками не от Мурманского торгового порта, который хоть как-то пытается оградить северян от угольной пыли, а от, на первый взгляд, безобидной железнодорожной станции.

- Вокруг мурманского локомотивного депо нет вообще никакой санитарно-защитной зоны, в то время как объемы перевозок за последние несколько лет значительно возросли. А между тем, многоквартирные жилые дома стоят менее чем в 100 метрах от локомотивного депо, шум от которого порой запредельный в любое время суток, как и выбросы в окружающую среду. К сожалению, ни о какой комфортной городской среде в связи с этим речи быть не может! – обозначил проблему в группе «Мурманск – столица Арктики» Артем Хохолев.

Мурманчане прекрасно понимают, что ни торговый порт, ни железную дорогу никто переносить не будет. Но ведь шумозащитное ограждение установить можно. К слову, именно так в свое время поступали с заботой о людях дорожники, которые делали масштабную реконструкцию Восточно-Объездной дороги. Мурманчанам остается надеяться, что их услышат и установят шумозащитное ограждение и возле их домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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