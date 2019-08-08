В Мурманске у гаражей нашли ампулы с отравляющим газом
Кольская земля полна опасных находок. Так, 7 августа рядом с Ура-Губой нашли 50-килограммовую авиабомбу, которую пришлось взрывать. А вторую опасную вещь сделали в черте Мурманска.
- На Туристов, 44 около гаражей валяются вот такие ампулы... Полная жесть, когда загуглили что это. Вызвали МЧС, приехала полиция. Как это лежит на улице? - пишет анонимный автор в группе "Подслушано в Мурманске №1".
В МВД подтвердили, что в 23.30 7 августа поступило сообщение об опасной находке.
- На место выехали наши сотрудники, была обеспечена безопасность на месте, ампулы изъяты, их передадут на экспертизу, - рассказала "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.
Почему нашедший химические вещества так испугался? Оказалось, что на упаковке было написано "Фосген" и "Дифосген". Первый - это отравляющий газ с запахом сена, который в Первую мировую войну использовался для убийства противника. Второй - эфир хлормуравьиной кислоты, высокотоксичное вещество.
ИСТОЧНИК KP.RU