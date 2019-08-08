В Мурманске у гаражей нашли ампулы с отравляющим газом

СЕГОДНЯ 10:50 2019-08-08T10:23:21+03:00

Опасные вещества мурмачнане нашли прямо у себя под ногами. Фото: vk.com/pvm51

Во время Первой мировой войны его использовали в боях

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Кольская земля полна опасных находок. Так, 7 августа рядом с Ура-Губой нашли 50-килограммовую авиабомбу, которую пришлось взрывать. А вторую опасную вещь сделали в черте Мурманска.

- На Туристов, 44 около гаражей валяются вот такие ампулы... Полная жесть, когда загуглили что это. Вызвали МЧС, приехала полиция. Как это лежит на улице? - пишет анонимный автор в группе "Подслушано в Мурманске №1".

В МВД подтвердили, что в 23.30 7 августа поступило сообщение об опасной находке.

- На место выехали наши сотрудники, была обеспечена безопасность на месте, ампулы изъяты, их передадут на экспертизу, - рассказала "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Почему нашедший химические вещества так испугался? Оказалось, что на упаковке было написано "Фосген" и "Дифосген". Первый - это отравляющий газ с запахом сена, который в Первую мировую войну использовался для убийства противника. Второй - эфир хлормуравьиной кислоты, высокотоксичное вещество.

ИСТОЧНИК KP.RU