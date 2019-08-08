Найденную у Ура-Губы авиабомбу взорвали

СЕГОДНЯ 08:44 2019-08-08T08:55:09+03:00

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Ура-Губа - место хоженое. В хорошую погоду сюда приезжают позагорать и покупаться, осенью - за грибами и ягодами. Северян манят озера, в одном из них даже можно увидеть лебедей.

Правда, как в местных лесах стоит ходить аккуратно (как, впрочем, и по всей территории Кольского полуострова). Ведь эхо Великой Отечественной войны доходит и до наших дней. Ура-Губа не так уж далеко находится от Мурманска, который в первые же дни атаки врага несщадно бомбили с воздуха. 7 августа на 19 километре автоподъезда к поселку рыбаки нашли 50-килограммовый авиаснаряд.

- Он находился на берегу реки Ура и был частично погружен в воду. Силами ОМВД по Кольскому району на месте сразу же было выставлено оцепление. Затем совместными усилиями саперной группы Северного Флота, сотрудников ГУ МЧС России по Мурманской области и полицейских бомба была успешно уничтожена, - рассказали в МЧС региона.

Напомним, самым страшным днем в истории Мурманска стало 18 июня, когда на город полетело около 12 тысяч снарядов.

ИСТОЧНИК KP.RU