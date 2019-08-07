Больше всего в Мурманской области готовы платить главным энергетикам и шеф-поварам японской кухни

СЕГОДНЯ 17:11 2019-08-07T17:11:11+03:00

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Какой профессии обучиться, чтобы хорошо зарабатывать? Вопрос сложный и единого ответа на него нет. Но аналитики "HeadHunter Северо-Запад" каждый месяц анализируют рынок труда Мурманской области, чтобы узнать, кому готовы платить больше всего.

В июле работодатели самую высокую зарплату - 190 тысяч рублей - предлагали главному энергетику. Следом идет директор филиала (медицина, фармацевтика, аптеки) - до 180 тысяч рублей. Потом шеф-повар японской кухни - до 150 тысяч рублей на руки, территориальный менеджер (продукты питания) -120 тысяч рублей, начальник отдела управления персоналом (розничная торговля) - 120 тысяч рублей.

- В Мурманской области количество предложений о работе, размещенных в июле, снизилось на 4% в сравнении с показателем июля прошлого года, - подводят итоги месяца в "HeadHunter Северо-Запад". - Что касается соискателей, заинтересованных в новых вариантах занятости, их число растет, когда речь идет о динамике за месяц: в июле в Мурманской области было открыто или обновлено на 8% больше резюме, чем в июне 2019 года. При этом год к году количество резюме жителей региона тоже выросло – на 32% (в июле к аналогичному месяцу прошлого года).

ИСТОЧНИК KP.RU