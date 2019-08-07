Новым главным врачом Кандалакшской больницы стал травматолог из Мурманска

СЕГОДНЯ 16:05 2019-08-07T16:05:24+03:00

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Четыре месяца потребовалось на то, чтобы найти нового руководителя для одного из самых проблемных медицинских учреждений Мурманской области. Напомним, главного врача Кандалакшской центральной районной больницы Владимира Петрова врио губернатор Заполярья Андрей Чибис уволил прямо на оперативном совещании.

В мае стало известно, что на этот пост претендуют два кандидата, но в итоге чиновникам с трудом нашли того, кто решится стать у руля учреждения, вокруг которого идет настоящая информационная война. В итоге решили, что возглавит Кандалакшскую ЦРБ травматолог из Мурманска и заместитель начальника по медицинской службе флота медсанчасти «Севрыба» Дмитрий Белоусов.

- Я от души приветствую Дмитрия Николаевича и желаю ему успеха! Задача перед ним стоит очень тяжелая, - представил нового главного врача Андрей Чибис. – Ему предстоит за полгода вывести учреждение из кризиса, несмотря на негатив со стороны северян. Конечно, будем помогать и деньгами, и техникой. Дорогие кандалакшане, пожалуйста, поддержите доктора! Скажу честно, провожали мы его, как на спецоперацию!

Сотрудникам Кандалакшской ЦРБ новое руководство представил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

ИСТОЧНИК KP.RU