4 из 12: В Мурманске на одну красочную подстанцию стало больше

СЕГОДНЯ 16:38 2019-08-07T16:05:32+03:00

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Команда врио губернатора Мурманской области Андрея Чибис еще весной обещала раскрасить серую столица Заполярья яркими красками. Для этого собирались привлечь молодежь с ее смелыми и креативными взглядами на жизнь и искусство. Сказано – сделано! На Кольском полуострове устроили фестиваль «Комфортная городская среда». Так, например, из 12 объектов, которые должны появиться этим летом в Мурманске, четыре уже готовы. Последний на днях появился во дворе дома №28 по улице Октябрьской.

- Работу художников осложнила погода, но в целом результат превзошел все ожидания. Жители окрестных домов уже благодарят мастеров за обновление фасада подстанции, - отметил директор «Дома молодежи» Леонид Мостовой.

Также новый облик обрели подстанции на проспекте Ленина 22 и 89 и на улице Полярные Зори, 30. Работы продолжаются еще на одном объекте, что на улице Шмидта, 1. А совсем скоро художники приступят к оформлению подпорной стенки на улице Карла Маркса.

ИСТОЧНИК KP.RU