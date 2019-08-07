2019-08-07T15:27:09+03:00
Дом. Семья

Жителей Мурманска попытались удивить и напугать "туалетными потрошителями" из Кольского залива

Но фотографии монстров к Заполярью отношения не имеют
Есения ДОБРОНРАВОВА
Поделиться:
Загадочные червяки к Мурманской области никакого отношения не имеют. Фото: sensum-club.proЗагадочные червяки к Мурманской области никакого отношения не имеют. Фото: sensum-club.pro
Изменить размер текста:

Утром 7 августа северяне могли обнаружить в новостной ленте странные сообщения. Якобы на берег Кольского залива выбросило неизвестных монстров, похожих на восьмиметровых червей. И что эта находка уже заинтересовала ученых.

- Это чудовище огромно, вероятно оно жило в системах сообщения под городом, и имело доступ практически ко всем трубам. Форма тела идеально подходит для канализации, ведь там нет опасностей. Навряд ли это морской зверь: для жизни в толще воды оно слишком уязвимо, - пишет сайт vistanews.ru, который окрестил животных "туалетными потрошителями".

Но пугаться и удивляться северянам не стоит. Если пробить фотографии через поисковые системы, то станет известно, что таких червей или морских змей встретили на Чукотке. Нашли их на берегах юго-востока Сахалина еще года два как. Тогда СМИ тоже упражнялись в придумывании прозвищ этим морским обитателями.

Это не первый фейк, который стал гулять по соцсетям в последнее время. Так, Мурманской области пытались приписать медведей-попрошаек, которых подкармливали дальнобойщики, и найденный в почтовом ящик использованный шприц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новым главным врачом Кандалакшской больницы стал травматолог из Мурманска
В Мурманске сделают новый памятник «Треске»
В Апатитах вандалы громят магазины и ларьки
Проект "Наша рыба" запустят в Кандалакше, Оленегорске и Полярных Зорях
Юная кировчанка подшофе покусала росгвардейца
В Мурманске полиция занялась подростками, которые убивают птенцов
Барк «Седов» в Мурманске посетили почти 8 тысяч человек
Двор в Кандалакше отремонтируют благодаря волонтеру, ставшему на один день мэром
Друзья погибшей вице-чемпионки мира по кикбоксингу Элины Гисмеевой собирают деньги на ее похороны
В Мурманской области рядовой бил дневального прикладом автомата по голове
Мурманская область заняла 78 место по производству молока в России
На трассе «Кола» под Зеленоборским автомобильный трал провалился в яму
С утонувшей в Севастополе Элиной Гисмеевой простятся 10 августа
Следком закончил проверку по мурманчанину, которого нашли мертвым у карьера
В Мурманске возбудили уголовное дело по собаке, которую выкинули с третьего этажа
Рыбака из Полярных Зорь, пропавшего под Умбой, нашли мертвым
Мурманчане пришли в загс на свадьбу к друзьям в костюмах Бэтмена и Дедпула
В Мурманске председатель ТСЖ прикарманил 200 тысяч рублей
Парковочные войны в Кандалакше закончились поножовщиной
Одну из центральных улиц Мурманск закроют до конца лета
В память о погибшей спортсменке из Мурманска назовут турнир по кикбоксингу
За последние 11 дней солнце в Мурманске показывалось лишь на семь часов
Мурманские зоозащитники борются с нефтяным «бассейном», из которого спасают собак
Для спасения от рака мальчика из Североморска-3 собрали 4 миллиона рублей, но надо еще 17