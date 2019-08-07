Жителей Мурманска попытались удивить и напугать "туалетными потрошителями" из Кольского залива

СЕГОДНЯ 15:41 2019-08-07T15:27:09+03:00

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Утром 7 августа северяне могли обнаружить в новостной ленте странные сообщения. Якобы на берег Кольского залива выбросило неизвестных монстров, похожих на восьмиметровых червей. И что эта находка уже заинтересовала ученых.

- Это чудовище огромно, вероятно оно жило в системах сообщения под городом, и имело доступ практически ко всем трубам. Форма тела идеально подходит для канализации, ведь там нет опасностей. Навряд ли это морской зверь: для жизни в толще воды оно слишком уязвимо, - пишет сайт vistanews.ru, который окрестил животных "туалетными потрошителями".

Но пугаться и удивляться северянам не стоит. Если пробить фотографии через поисковые системы, то станет известно, что таких червей или морских змей встретили на Чукотке. Нашли их на берегах юго-востока Сахалина еще года два как. Тогда СМИ тоже упражнялись в придумывании прозвищ этим морским обитателями.

Это не первый фейк, который стал гулять по соцсетям в последнее время. Так, Мурманской области пытались приписать медведей-попрошаек, которых подкармливали дальнобойщики, и найденный в почтовом ящик использованный шприц.

ИСТОЧНИК KP.RU